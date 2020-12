Nach Jahren des Stillstands : EU-Innenminister beraten über festgefahrene EU-Asylreform

Brüssel Hohe Ziele hatte Innenminister Seehofer sich gesteckt: Nach Jahren des Stillstands wollte er endlich für einen Durchbruch bei der EU-Asylpolitik sorgen. Bislang ist jedoch wenig vorangegangen. Heute beraten die EU-Staaten ein letztes Mal unter deutschem Vorsitz.

Die EU-Innenminister beraten heute ab 10.00 Uhr per Video über die seit Jahren blockierte Reform der Asylpolitik.

Ob Seehofer selbst an den Gesprächen teilnimmt oder sich durch einen Staatssekretär vertreten lässt, war am Sonntag noch unklar. Der CSU-Politiker befindet sich seit einigen Tagen vorsorglich in Quarantäne, nachdem eine mögliche Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde.