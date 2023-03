Nach US-Aufenthalt Ex-Präsident Bolsonaro kehrt nach Brasilien zurück

„Das Parlament macht uns stolz durch seine Maßnahmen und sein Verhalten“, sagte Bolsonaro in der ersten Rede in der Heimat, wie in einem Video seiner Partei „Partido Liberal“ zu sehen war. „Es zeigt diesen Leuten, die an der Macht sind, dass sie mit dem Schicksal unserer Nation nicht machen können, was sie wollen.“ Die Liberale Partei des rechten Bolsonaro stellt im Kongress die Mehrheit und kann Lula das Regieren so erschweren.