Abstimmung für Staatsoberhaupt : Experte warnt vor Sieg von Le Pen bei Präsidentschaftswahl

Paris/Saint-Pierre Emmanuel Macron oder Marine Le Pen - wer setzt sich durch? Laut Frankreichexperte Frank Baasner gibt es keine Garantie für einen Sieg des derzeitigen Amtsinhabers.

„Ein Sieg von Le Pen wäre eine Vollbremsung für alle europäischen Bemühungen“, sagte Baasner der „Passauer Neuen Presse“. Eine Wiederwahl des Amtsinhabers Emmanuel Macron „wäre in jeder Hinsicht in deutschem Interesse.“ Deutschland und Frankreich hätten in verschiedenen Bereichen „ein dichtes Geflecht von bilateralen Beziehungen“. Ob dieses erhalten bleibe, hänge entscheidend vom Wahlausgang ab.