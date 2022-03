Internet : „Extremistisch“: Facebook und Instagram in Russland verboten

„Extremistisch“: Facebook und Instagram in Russland verboten

Autos fahren am Ufer der Moskwa vor dem Kreml vorbei. Foto: -/AP/dpa

Moskau Russland setzt seinen Kurs der Abschottung fort. Nach mehreren freien Medien werden nun auch die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram verboten.

Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram sind in Russland als „extremistisch“ verboten worden. Ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wurde am Montag von einem Gericht in Moskau angenommen.