US-Wahlkampf FBI geht von mutmaßlichem Attentat auf Trump aus

Trump selbst befindet sich nach offiziellen Angaben mittlerweile außer Gefahr. Ein Sprecher des Secret Service teilte mit, der Ex-Präsident sei nach einem „Vorfall“ in Sicherheit. Dieser habe sich am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr (Ortszeit) ereignet. Den Angaben nach spielte Trump zur Zeit des Vorfalls Golf in seinem Klub in West Palm Beach.