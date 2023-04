Regierung Finnland wählt: Drei Parteien könnten stärkste Kraft werden

Kurz vor der offiziellen Aufnahme in die Nato wählt Finnland ein neues Parlament. Gleich drei Parteien können sich in dem EU- und Euroland Chancen darauf ausrechnen, stärkste Kraft zu werden. Die beiden aussichtsreichsten Herausforderer von Ministerpräsidentin Sanna Marin, der Konservative Petteri Orpo und die Rechtspopulistin Riikka Purra, gaben in Turku und in Kirkkonummi ihre Stimmen ab.