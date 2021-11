Brexit : Fischereistreit: Paris stellt Ultimatum an London

Paris/Glasgow Es zeichnet sich weiter keine Lösung ab im Streit um die Fischerei im Ärmelkanal. Frankreich und Großbritannien bleiben bei ihren Positionen. Ein französisches Ultimatum läuft Dienstag ab.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Montagabend am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow, Gespräche zu dem Thema würden am Dienstag fortgeführt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Es werde demnach ab Mitternacht keine französischen Strafmaßnahmen geben. Während man verhandle, wende man keine Sanktionen an, zitierte der französische Sender France Info Macron.