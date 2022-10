Oslo : Friedensnobelpreis für belarussischen Menschenrechtler

Oslo Den Friedensnobelpreis 2022 erhält der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski (60). Wer den renommierten Preis noch erhält.

Ebenfalls ausgezeichnet werden die Menschenrechtsorganisation Memorial (Russland) sowie das Center for Civil Liberties (Ukraine). Das teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit 10 Millionen Kronen (rund 920.000 Euro).