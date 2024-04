Konflikte G7-Außenminister reden über China

Mit Beratungen über das Verhältnis zu China, Cyber-Sicherheit und Energieversorgung endet heute auf Capri das Frühjahrstreffen der G7-Außenminister. Zudem will die Gruppe sieben großer Industrienationen (G7) die kritische Ernährungslage in vielen Ländern der Welt zum Thema machen. Mit Spannung wird erwartet, was in der traditionellen Abschlusserklärung zu den Kriegen in der Ukraine und Nahost gesagt wird.