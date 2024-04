Umwelt G7 wollen raus aus der Kohle und für sauberes Wasser kämpfen

Die für Klima, Energie und Umwelt zuständigen G7-Ministerinnen und -Minister hatten am Montag und Dienstag im Palast von Venaria Reale am Stadtrand von Turin getagt. Aus Deutschland waren Umweltminister Steffi Lemke und Wirtschaftsstaatssekretärin Anja Hajduk (beide Grüne) dabei. Italien hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne.