Nahost Gaza-Abkommen: Druck auf Kriegsparteien wächst

Das angestrebte Abkommen, das auf einem Ende Mai von den USA vorgestelltem Entwurf basiert, sieht zunächst in einer ersten Phase eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum soll eine erste Gruppe von aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln, darunter Frauen und ältere Menschen, freigelassen werden. Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. Zudem sollen Verhandlungen über die Bedingungen für einen dauerhaften Waffenstillstand geführt werden.