Nahost Gaza: Soldaten töten versehentlich drei Geiseln bei Kämpfen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete ihren Tod als „unerträgliche Tragödie“. „Der gesamte Staat Israel trauert heute Abend. Mein Herz ist bei den trauernden Familien in der schweren Zeit ihres Kummers“, schrieb der israelische Regierungschef am Abend in den sozialen Medien. Er sprach den Familien sein Beileid aus.