Datenleck Geheime US-Dokumente sind Störfeuer für die neue Kriegsphase

Sowohl in Moskau als auch in Kiew wurde davor gewarnt, dass die veröffentlichten Unterlagen - wie in Kriegen oft üblich - eine gezielte Desinformationskampagne sein könnten. In der Ukraine bewertete der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, die „gefälschten Dokumente“ zunächst selbstbewusst als „russische Geheimdienstaktion“, um ein propagandistisches Störfeuer zu zünden vor der geplanten Frühjahrsoffensive. Ziel Moskaus sei es, den Westen und die Ukraine zu verunsichern. Da gab es längst klare Aussagen in den USA, die Informationen seien echt.