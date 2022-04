Türkei : Gericht beschließt Abgabe von Khashoggi-Verfahren an Riad

Istanbul Seit 2020 verhandelt die türkische Justiz den um Fall um den ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Nun soll sich Saudi-Arabien weiter mit dem Fall befassen. Die Klägerseite kündigt Berufung an.

Ein türkisches Gericht hat entschieden, das Verfahren zum Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi an Saudi-Arabien abzugeben.

Der Mordprozess werde an den Golfstaat überstellt, beschlossen die Richter in Istanbul. Das Verfahren in der Türkei wird damit vorerst ausgesetzt. Die Klägerseite kündigte Berufung an.