Evakuierungsmission : Getötete US-Soldatin schützte Baby am Flughafen Kabul

Die Unteroffizierin Nicole Gee vom US Marine Corps half kleine Kinder beruhigen. Sie starb bei dem Bombenanschlag auf den Flughafen Kabul. Foto: Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps via AP/dpa

Washington Nicole Gee war Unteroffizierin bei den US Marineinfanteristen. Sie half am Flughafen Kabul flüchtenden Familien, tröstete ein afghanisches Baby. Jetzt liegt sie im Sarg, getötet durch eine Bombe.

Dazu schrieb sie : „Ich liebe meinen Beruf“. Wenige Tage später ist die aus dem Bundesstaat Kalifornien stammende Frau tot: Sie war am Flughafen Kabul im Dienst, als sich vor dem Tor des Geländes am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Dabei wurden Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul teilnahmen. Gee war eine von ihnen.