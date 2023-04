Nahost-Konflikt Gewalt am Tempelberg, Raketen aus Gaza und Gegenangriff

Als Reaktion feuerten in der Nacht radikale Palästinenser aus dem Gazastreifen mindestens zehn Raketen auf israelisches Gebiet ab. Nach Militärangaben wurden fünf davon abgefangen, vier landeten auf offenem Gelände und eine nahe einer Fabrik in der israelischen Stadt Sderot. Am frühen Morgen griff Israel daraufhin mehrere Ziele in dem Küstenstreifen an. Darunter waren ein Militärgelände sowie ein Militärposten des bewaffneten Flügels der dort herrschenden Hamas. „Die Bombardierung wird uns nicht einschüchtern“, sagte ein Sprecher der Palästinenserorganisation. Gaza werde weiterhin die Menschen in Jerusalem und dem Westjordanland „mit allen Mitteln“ unterstützen.