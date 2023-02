Frankreich : Gewerkschaften drohen im Rentenstreit mit Blockade

Paris Wieder protestieren Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform. Die Gewerkschaften mobilisieren im Kräftemessen mit Präsident Macron die Straße - und drohen nun mit massiven Streiks.

Im Streit um die geplante Rentenreform in Frankreich krempeln die Gewerkschaften bei ihrem Kräftemessen mit Präsident Emmanuel Macron die Ärmel hoch. Am vierten landesweiten Protesttag am Samstag mit Hunderttausenden Demonstranten auf den Straßen kündigten die Gewerkschaften einen Generalstreik an, der Frankreich am 7. März komplett lahmlegen soll.