Geschichte : Gibt es Parallelen zwischen Putin und Hitler?

Berlin Putin ist kein neuer Hitler. Dennoch erkennt der bekannte Holocaust-Forscher Götz Aly bestimmte Verhaltensmuster wieder. Er erklärt auch, warum Putin so oft über ukrainische Neonazis spricht.

Historiker: Gleichsetzung ist absolut unzulässig

Experte hält Parallelen für legitim

Dazu gehören für ihn die Vorbereitung und Rechtfertigung des Krieges. „Auch Hitler hat ja enorme Truppen aufmarschieren lassen, während gleichzeitig versichert wurde: "Der Führer will nichts anderes als den Frieden".“ Den Überfall auf Polen begründete Hitler mit dem Schutz der Auslandsdeutschen, die vor - frei erfundenem - „polnischem Terror“ geschützt werden müssten. Putin stützt seinen Aggressionskrieg auf die Lüge, er müsse einem Genozid an Russen im ostukrainischen Donbass Einhalt gebieten. Ebenso wie die russischen Staatsmedien den Krieg in der Ukraine jetzt durchgängig als „militärische Spezialoperation“ beschönigen, erteilte Propagandaminister Joseph Goebbels am 1. September 1939 die Anweisung, nicht das Wort „Krieg“ zu verwenden, sondern immer nur von einem „Gegenschlag“ auf einen polnischen Angriff zu sprechen.

Putin spiele untergründig auf Nazi-Kollaboration an

Winkler fühlt sich auch durch Putins Tiraden gegen die angeblichen „Neonazis“ und „Drogensüchtigen“ in Kiew an Hitler erinnert. Aly sieht es ähnlich - mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht: „Natürlich ist es völlig unsinnig, wenn Putin behauptet, in Kiew seien Neonazis an der Regierung.“ Aber: „Wie in Russland gibt es auch in der Ukraine sehr harte Rechtsradikale. Man sollte dieses Problem gerade in Deutschland nicht ignorieren. Der größte ukrainische Nazi-Kollaborateur und Antisemit Stepan Bandera hat inzwischen 40 Denkmäler in der Ukraine. Man muss sich klarmachen: Nachdem die Deutschen 1941 in der Ukraine einmarschiert sind, war die Kollaboration dort sehr weit verbreitet. Die Deutschen hatten 200.000 ukrainische Hilfspolizisten, von denen mindestens 40.000 unmittelbar an Juden-Erschießungen teilgenommen haben. Diese Kollaboration hat nach Osten hin immer weiter abgenommen. In der Ostukraine war sie schon sehr gering, im heutigen Russland hat es sie kaum noch gegeben - es existierte keine russische Hilfspolizei der deutschen Besatzer. Diesen historischen Hintergrund darf man nicht leugnen. Darauf spielt Putin zumindest untergründig an.“