Migration Griechenland: Streit wegen Verantwortung für Bootsunglück

Das Unglück und die Debatte fallen in eine innenpolitisch unruhige Phase in Griechenland. Am 25. Juni finden erneut Parlamentswahlen statt, nachdem bei den Wahlen im Mai keine Regierung zustande kam. Im Amt ist deshalb aktuell eine Interimsregierung aus hohen Beamten und Akademikern. Sie ordnete nach dem Unglück eine dreitägige Staatstrauer an. Die Interimsminister müssen sich nun auch mit Vorwürfen rund um das Unglück auseinandersetzen.