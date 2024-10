Nahost Guterres „unerwünschte Person“ - UN: Politisches Statement

Dem Sprecher war dabei kein ähnlicher Fall bekannt, in dem ein Land den UN-Generalsekretär zur „unerwünschten Person“ erklärt hat. „Es gab Zeiten, in denen es extrem angespannte Situationen zwischen dem Generalsekretär und verschiedenen Mitgliedsstaaten gab, aber ich kann mich nicht erinnern, dass diese Art von Sprache verwendet wurde“, so Dujarric.