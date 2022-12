Biodiversität : Guterres vor Weltnaturgipfel: „Frieden mit Natur schließen“

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hält eine Rede bei der Eröffnungszeremonie der 15. Tagung des Weltnaturgipfels. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa

Montreal Zum Weltnaturgipfel in Kanada richten Premier Trudeau und UN-Chef Guterres warnende Worte an die Teilnehmerstaaten: Die Natur werde attackiert - und die „Menschheit zur Massenvernichtungswaffe“.

Mit eindringlichen Worten hat UN-Generalsekretär António Guterres die Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Kanada zum „Friedensschluss mit der Natur“ aufgerufen. Der Planet brauche ein starkes Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde:

„Mit unserem bodenlosen Appetit auf unkontrolliertes und ungleiches wirtschaftliches Wachstum ist die Menschheit zu einer Massenvernichtungswaffe geworden“, sagte Guterres gestern in Montreal bei der Eröffnungsfeier des Gipfels. „Wir führen Krieg gegen die Natur. Bei dieser Konferenz geht es um die dringende Aufgabe, Frieden zu schließen.“

„Müssen die Welt in Ordnung bringen, die wir haben“

Ihn beeindruckten junge Klima-Aktivisten auf der ganzen Welt, sagte Guterres - aber man könne es nicht den jungen Menschen überlassen, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. „Wir müssen die Verantwortung übernehmen für den Schaden, den wir angerichtet haben, und handeln, um es wieder in Ordnung zu bringen. Trotz der Träume von Milliardären, die sich etwas vormachen, gibt es keinen Planet B. Wir müssen die Welt in Ordnung bringen, die wir haben.“