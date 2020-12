Ringen um gemeinsame Linie : Haushalt, Klima, Brexit, Türkei - Baustellen vor EU-Gipfel

Brüssel EU-Ratschef Michel zieht Bilanz nach dem ersten Jahr im Amt. Aber für den Rückblick bleibt kaum Zeit. Denn der Belgier hat eine Menge aktueller Baustellen vor dem letzten EU-Gipfel des Jahres.

Unter großem Zeitdruck wird auch weiter nach einer Lösung in den Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien nach dem vollen Wirksamwerden des EU-Austritts gesucht. Diese seien nicht abgeschlossen und man wisse nicht, was am Ende auf dem Tisch liegen werde, sagte Michel. Doch betonte er, dass die letzte Entscheidung bei den 27 EU-Staaten liege: „Die Mitgliedstaaten werden entscheiden müssen, ebenso wie die britische Seite“, sagte Michel. „Die Mitgliedstaaten müssen ja oder nein sagen, und wenn eine Seite des Tisches nein sagt, dann haben wir einen No Deal.“