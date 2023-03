Gesundheit : Hautkrebs bei US-Präsident Biden entfernt

Washington Joe Biden ist mit 80 Jahren der älteste amtierende Präsident der US-Geschichte. Das sorgt immer wieder für hitzige Debatten. Bei einer Gesundheitsuntersuchung wurde nun weißer Hautkrebs entfernt.

Ärzte haben bei US-Präsident Joe Biden Hautkrebs entfernt. Es habe sich um ein Basalzellkarzinom gehandelt, teilte Kevin O'Connor, der Leibarzt des Präsidenten, am Freitag in einem Brief an das Weiße Haus mit. Das Karzinom sei bei der alljährlichen Gesundheitsuntersuchung des Präsidenten am 16. Februar entfernt worden. Gewebeuntersuchungen hätten nun den Krebsverdacht bestätigt.