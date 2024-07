Deutsche Sicht auf USA Heil: „Hoffe, dass Harris mit starker Kampagne gewinnt“

„Ich persönlich habe großen Respekt vor der Entscheidung Joe Bidens. Das ist ein großer Schritt eines großen Mannes, der viel für sein Land und für die Welt erreicht hat“, sagte Heil. Jetzt gelte: „Das ist wieder ein offenes Rennen.“ Auch in anderen Staaten hätten Rechtspopulisten verloren und Demokraten gewonnen - in Frankreich etwa, in Großbritannien und in Polen. „Das macht Mut, dass auch diese Wahlen hier gut ausgehen können.“