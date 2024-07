Regierungskonsultationen Hilfe für Opfer des Nazi-Terrors in Polen statt Reparationen

Der neue polnische Ministerpräsident hatte schon bei seinem Antrittsbesuch in Berlin im Februar die Auffassung der Bundesregierung akzeptiert, dass das Thema Reparationen juristisch abgeschlossen ist. Am Dienstag bekräftigte er das nochmals und sagte: „Es gibt keinen Geldbetrag, der all das ausgleichen würde, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist.“ Dennoch gebe es moralisch und auch materiell Handlungsbedarf. Die Ankündigung des Bundeskanzlers sei nun ein Schritt in die richtige Richtung.