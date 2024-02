Wahlen Historische Wahl soll politische Krise in Nordirland beenden

Die Demografie spricht für die Republikaner. Erstmals leben mehr Katholiken in Nordirland als Protestanten, wie eine Volkszählung von 2021 gezeigt hat. Stand jetzt sieht es nicht danach aus, dass sich das wieder ändert. Dabei war das Gebiet 1921 nach dem irischen Bürgerkrieg ausdrücklich als Heimstätte für diejenigen gegründet worden, die weiterhin Teil Großbritanniens sein wollten - und das waren in der Mehrheit Protestanten. Umso intensiver beharren die Unionisten deshalb auf ihren Positionen, wie Experten meinen. Aus Protest gegen die Brexit-Sonderregeln hatte es Randale in Belfast und anderen Städten gegeben. Militante Loyalisten vertrieben erst die Passagiere aus Bussen und zündeten die Fahrzeuge dann an.