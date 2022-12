Korruptionsverdacht : „Historisches Signal“: Berlin begrüßt Strafe gegen Ungarn

Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, nimmt in Wien an einer Pressekonferenz teil. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Brüssel Die ersten Reaktionen auf die beispiellose EU-Entscheidung gegen Ungarn fallen positiv aus. Der Kuschelkurs mit Rechtsstaatsfeinden sei beendet, heißt es aus Brüssel. Und auch aus Berlin kommen deutliche Worte.

Die Bundesregierung hat die Entscheidung für ein Einfrieren von EU-Milliardenzahlungen an Ungarn begrüßt. Man hätte sich gewünscht, dass wie ursprünglich vorgeschlagen noch mehr Mittel zurückgehalten werden, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Auch das aktuelle Ergebnis von 6,3 Milliarden Euro sei aber ein wirklich guter Schritt vorwärts und ein historisches Signal. „Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Europa“, sagte die Grünen-Politikerin.