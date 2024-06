Britische Parlamentswahl Hitziges TV-Duell: Außenseiter Sunak mit Punktsieg

Viele Menschen in Großbritannien wollen die Tories nach 14 Jahren an der Regierung offenbar einfach loswerden. Scarlett Maguire von JL Partners verglich Sunak - Motto: „Ich habe einen klaren Plan, der funktioniert“ - in der Analysesendung der Zeitung „Sun“ mit einem Ex-Freund. „Man hat genug von ihm. Man will nicht seinen brillanten Plan hören, warum es eigentlich eine wirklich tolle Idee ist, wieder zusammenzukommen.“