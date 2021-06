Macron gegen Le Pen : Hochrechnung: Le-Pen-Partei gewinnt keine einzige Region

Paris Die Lager von Staatschef Emmanuel Macron und Rechtspopulistin Marine Le Pen steckten bei der ersten Runde der Regionalwahlen eine schwere Schlappe ein. Auch in der zweiten sieht es für Le Pen nicht gut aus.

In der besonders umkämpften südlichen Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur kam der Kandidat Thierry Mariani vom Rassemblement National (RN) nur auf gut 42 Prozent, wie der TV-Sender France 2 berichtete. Der bürgerlich-konservative Bewerber Renaud Muselier erreichte demnach mehr als 57 Prozent. Die beiden Politiker waren in der Endrunde die einzigen verbliebenen Bewerber.

Die Le-Pen-Partei, die früher Front National hieß, hat es in Frankreich bisher noch nie geschafft, eine Region für sich zu erobern. Le Pen wollte einen Erfolg im Süden als Sprungbrett nutzen, um den Kampf für die Präsidentenwahl in zehn Monaten zu starten.

Bei den Regionalwahlen in Frankreich hatte sich auch in der zweiten Runde am Sonntag eine geringe Beteiligung abgezeichnet. Nach dem historisch niedrigen Wert von 33,3 Prozent am vergangenen Sonntag blieben abermals viele Wähler der Abstimmung fern. Die Beteiligung lag am Sonntagnachmittag in einem Zwischenstand bei lediglich 27,9 Prozent, wie das Innenministerium berichtete. Das war nur gut ein Punkt mehr als vor einer Woche.