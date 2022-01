Ukraine-Konflikt : Hoffnung auf deutsche Waffen und Baerbock in Kiew

Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Pressestatement in Berlin. Kurz vor ihrem Antrittsbesuchen in Kiew fordert der ukrainische Botschafter in Berlin Baerbock dazu auf, seinem Land die Lieferung von Waffen zuzusagen. Foto: Michael Sohn/Pool AP/dpa

Berlin/Kiew/Moskau Die Ukraine erhofft sich von einem Besuch von BUndesaußenministerin Baerbock mehr deutsche Hilfe, darunter auch Waffen - wegen der Krise mit Russland.

Baerbock reist an diesem Montag zunächst zu ihrem Antrittsbesuch in die Ukraine, wo sie Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba trifft. Noch am Abend reist sie in die russische Hauptstadt weiter. In Moskau stehen am Dienstag unter anderem Gespräche mit Außenminister Sergej Lawrow an.