Terrororganisation : Hoher IS-Anführer von US-Militär im Norden Syriens getötet

Washington/Damaskus Der selbsternannte Islamische Staat ist noch immer in Syrien aktiv. Nun teilt das US-Militär mit, dass man einen ranghohen Terroristen getötet habe.

Mahir al-Agal habe zu den ranghöchsten IS-Anführern gehört und sei der Anführer des IS in Syrien gewesen, erklärte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) am Dienstag. Ein weiterer hochrangiger IS-Funktionär sei bei dem US-Schlag schwer verletzt worden. Es habe ersten Erkenntnissen nach keine zivilen Opfer gegeben, so Centcom.