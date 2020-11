Unerlaubten Protest geplant : Hongkonger Aktivist Joshua Wong muss in Haft

Hongkonger Aktivist Joshua Wong muss in Haft

Die Aktivisten Ivan Lam (l.) und Joshua Wong wurden auf einem Gefängnishof in Hongkong von Justizvollzugsbeamten aneinandergekettet. Der prominente Hongkonger Pro-Demokratie-Aktivist Wong und zwei weitere Aktivisten, Lam und Chow, wurden in Gewahrsam genommen. Foto: Uncredited/Apple Daily/dpa

Hongkong Ein Hongkonger Gericht hat entschieden, dass sich der prominente Aktivist und zwei seiner Mitstreiter bis zu einer Urteilsverkündung in Haft begeben müssen. Aus Deutschland kommt scharfe Kritik.

Ein Hongkonger Gericht ordnete am Montag nach Angaben eines Sprechers von Wong an, dass die Aktivisten bis zum Ende des laufenden Prozesses am Mittwoch kommender Woche (2. Dezember) nicht mehr auf freien Fuß dürfen.