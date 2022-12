Menschenrecht : HRW: EU trägt Mitschuld an Gräueltaten in Libyen

Rom Human Rights Watch wirft der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor, Koordinaten von flüchtenden Menschen an Libyen weiterzugeben. Die Migranten würden abgefangen, zurück ins Land gebracht, wo diese häufig Folter erfahren.

„EU verantwortlich machen für ihre Rolle beim Missbrauch“

In dem Bericht führt Human Rights Watch (HRW) aus, dass die von den Flugzeugen und Drohnen erhaltenen Daten über Flüchtlingsboote nur an die Libyer und nicht an andere Schiffe in der Nähe weitergegeben werden - etwa zivile Rettungsschiffe oder Handelsschiffe, die helfen könnten. So werde die Küstenwache aufgefordert, die Boote abzufangen. Die ausgewerteten Daten zeigen laut HRW, dass an jenen Tagen, an denen es eine intensive Luftraumüberwachung durch Frontex gegeben hatte, Libyens Marineschiffe mehr Migrantenboote abfingen als sonst.