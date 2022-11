Südostasien : In Malaysia zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Kuala Lumpur Bis zuletzt zeichnete sich ein enges Rennen zwischen drei großen politischen Koalitionen ab. Malaysia stehen oft wegen Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen in der Kritik.

Bei der Parlamentswahl in Malaysia zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale heute Morgen hatten Behördenangaben zufolge bereits mehr als 40 Prozent der rund 21 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In den Warteschlangen waren besonders viele junge Menschen zu sehen. Grund: Erstmals sind alle Bürger ab 18 Jahren stimmberechtigt, davor lag das Mindestalter bei 21 Jahren.

Die Abstimmung findet in der Monsunzeit statt. Wegen Starkregens und Überschwemmungen mussten Tausende Malaysier in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen. Viele kündigten an, wegen der Situation nicht wählen zu gehen. Die Wahlkommission hatte trotz aller Bedenken den Wahltermin in die Regenzeit verlegt. Am Morgen standen viele Menschen mit Regenschirmen in den Warteschlangen vor den Wahllokalen.