Ukraine-Krieg : Inspektion von Getreide-Frachter in Istanbul begonnen

Inspektion von Getreide-Frachter in Istanbul begonnen

Das Frachtschiff «Razoni» an der Einfahrt zum Bosporus. Das mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Schiff ist inzwischen in der Türkei eingetroffen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Istanbul Der Getreide-Frachter „Razoni“ aus der Ukraine hat die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus sicher erreicht. Nun hat die Inspektion des Schiffes durch ukrainische und russische Vertretern begonnen.

Internationale Kontrolleure haben mit der Inspektion des ersten mit ukrainischem Getreide beladenen Frachters seit Beginn des russischen Angriffskriegs begonnen. Experten der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen seien am Mittwochmorgen in Istanbul an Bord der „Razoni“ gegangen und hätten ihre Arbeit aufgenommen, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Sie sollen sicherstellen, dass keine unerlaubte Fracht geladen ist. Nach Angaben des Senders CNN Türk besteht das Team aus 20 Personen. Die Inspektion dauere etwa eine Stunde.