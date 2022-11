Militär : Iran räumt erstmals Drohnenlieferung an Russland ein

Iran räumt erstmals Drohnenlieferung an Russland ein

Eine Drohne ist am Himmel zu sehen, wenige Sekunden bevor sie auf Gebäude in Kiew geschossen hat. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Tehran Bezieht Russland für den Krieg in der Ukraine Kamikazedrohnen aus dem Iran? Die Ukraine hat bereits Hunderte der Waffen iranischer Bauart abgeschossen.

Der Iran hat erstmals Drohnenlieferungen an Russland eingeräumt. Außenminister Hussein Amirabdollahian sagte am Samstag, die Islamische Republik habe Russland vor dem Krieg in der Ukraine eine begrenzte Anzahl von Drohnen zur Verfügung gestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Weitere Waffenlieferungen nach Beginn des russischen Angriffskriegs sowie Bereitstellung von Raketen dementierte der Chefdiplomat jedoch.