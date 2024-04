Nahost Iran schießt Welle ballistischer Raketen auf Israel

Der Iran hat den Angriff auf Israel außerdem als angemessene Reaktion für die Attacke auf seine Botschaft in Syrien dargestellt. „Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden. Sollte das israelische Regime jedoch einen weiteren Fehler begehen, wird die Reaktion Irans deutlich härter ausfallen“, teilte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Samstag (Ortszeit) in New York auf der Plattform X mit. Die USA wiederum müssten sich aus dem Konflikt heraushalten, wurde in der Botschaft betont.