Tod von Mahsa Amini : Iran: Tochter von Ex-Präsident Rafsandschani verhaftet

Protest in der Innenstadt von Teheran am 21. September nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Foto: Uncredited/AP/dpa

Teheran/Berlin Fast zwei Wochen nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini im Polizeigewahrsam bleibt die Lage im Land angespannt. Auch prominente Kritikerinnen des Systems geraten ins Visier der Sicherheitskräfte.

Iranische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten Faeseh Haschemi, die Tochter des einflussreichen iranischen Ex-Präsidenten Ali Akbar Haschemi-Rafsandschani, in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim vom Mittwoch wurde Haschemi vom Sicherheitsdient wegen Unterstützung der Frauenproteste in der Hauptstadt Teheran „verhaftet“. Sie hatte laut Tasnim versucht, Frauen zur Teilnahme an den Protesten zu motivieren. Das wird im Iran derzeit als Straftat eingestuft.