Nach Ermordung von Top-General : Iran will über Interpol nach US-Präsident Trump fahnden

Iran will über Interpol nach US-Präsident Trump fahnden

Eine Frau hält ein Bild des einflussreichen irakischen Milizen-Anführers Abu Mahdi al-Muhandis (l) und des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani, die am 03.01.2020 durch die US-Armee bei einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet wurden, während einer Gedenkfeier. Foto: Anmar Khalil/AP/dpa

Teheran Vor einem Jahr wurde der iranische Top-General Soleimani bei einem Raketenangriff der US-Armee im Irak getötet. Den Auftrag dazu erteilte US-Präsident Trump. Der Iran schlägt nun einen ungewöhnlichen Weg ein.

„Wir haben diesbezüglich bei Interpol gegen 48 Personen, unter anderem gegen Trump, US-Kommandeure und Pentagonvertreter sowie amerikanische Truppen in der Region eine Red Notice eingereicht“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. In der Frage gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Irak, sagte der Sprecher im iranischen Staatsfernsehen.