Diplomatie : Iran zur Wiederaufnahme der Atomverhandlungen bereit

Teheran- Seit März stocken die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Nun signalisiert Theran Gesprächsbereitschaft. Und stellt klar: Der Iran könne eine Atombombe bauen, wolle aber nicht.

Der Iran hat seine Bereitschaft für eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen signalisiert. „Wir haben in den letzten Tagen wichtige Botschaften erhalten (... ) Es besteht in der Tat schon bald die Möglichkeit für neue Verhandlungen“, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag in Teheran. Der Iran wolle definitiv ein Ende des Atomstreits und eine umfassende Einigung. Wann und wo die neuen Verhandlungen stattfinden werden, sagte der Sprecher nicht. Auch Atomchefunterhändler Ali Bagheri twitterte: „Wir sind bereit die Verhandlungen kurzfristig zu einem Abschluss zu bringen.“