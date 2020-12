Er hatte um Vergebung gebeten : Iranischer Blogger Ruhollah Sam hingerichtet

Teheran Der iranische Blogger Ruhollah Sam Sam wurde vorgeworfen, er habe mit seiner Webseite „Amad News“ Propaganda gegen die Führung im Iran gemacht und Menschen teilweise auch gewaltsamen Protesten provoziert. Nun wurde er hingerichtet.

Der iranische Blogger und Dissident Ruhollah Sam ist am Samstag hingerichtet worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wurde der 47-jährige Sam in Teheran erhängt. Die Justizbehörde in Teheran bestätigte IRNA zufolge die Hinrichtung.