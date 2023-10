Spiegel-Bericht über mögliche Evakuierung Bundeswehr versetzt Saarland-Brigade wegen Israel in Alarmbereitschaft

Zuletzt war die Saarland-Brigade, die vom Stab in Saarlouis geführt wird, mit hundert Soldatinnen und Soldaten bei Evakuierungsmissionen aus Afghanistan und aus dem Sudan im Einsatz. Dem Verband mit Standorten in Saarlouis, Merzig, Lebach, Zweibrücken und Seedorf (Niedersachsen) gehören rund 4400 Soldatinnen und Soldaten an. Bei den robusten Einheiten, die diesmal alarmiert wurden, soll es sich laut Spiegel um jene aus Seedorf handeln.