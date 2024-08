Nahost Israel fordert Anwohner eines Gebiets in Gaza zur Flucht auf

Israels Armee hatte bereits mehrfach Menschen innerhalb der humanitären Zone zur Flucht aufgerufen, um in Gegenden dort gegen die islamistische Hamas zu kämpfen. Die humanitäre Zone wurde dabei bereits verkleinert. Israelischen Medien zufolge ist sie derzeit 42 Quadratkilometer groß, was einer Gesamtfläche von elf Prozent des Gazastreifens entspreche. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Zustände in dem Gebiet, in dem sich der überwiegende Teil der Bevölkerung derzeit aufhält.