Nahost-Konflikt Israel greift Ziele im Gazastreifen an - zehn Tote

Laut palästinensische Quellen und Augenzeugen trafen am frühen Dienstag israelische Drohnen zwei Gebäude, die dem Islamischen Dchihad gehörten, in den Städten Gaza und Rafah. Beide Gebäude seien schwer beschädigt worden und würden brennen, hieß es. Die Zivilbevölkerung im Süden Israels wurde angewiesen, bis Mittwoch in der Nähe eines ausgewiesenen Schutzraums zu bleiben. Laut „Jerusalem Post“ wurden auch Grenzübergänge zum Gazastreifen geschlossen. Auch wurden einige Straßen und Schulen geschlossen.