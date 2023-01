Rückschlag für Netanjahu : Israel: Höchstes Gericht gegen Minister-Ernennung

Tel Aviv Die neue Regierung in Israel ist noch keinen Monat im Amt, da erleidet sie einen ersten Rückschlag. Das Höchste Gericht stuft die Ernennung eines Ministers als „unangemessen“ ein. Nun ist Netanjahu am Zug.

Minister wurde mehrfach verurteilt

Deris Schas-Partei warf dem Gericht vor, eine „politische Entscheidung“ getroffen zu haben, die den Wählerwillen untergrabe. Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien teilten in einer gemeinsamen Mitteilung mit, das Urteil sei „eine Ungerechtigkeit“. Deris „außergewöhnliche Fähigkeiten und seine große Erfahrung werden vom Staat Israel in diesen komplexen Tagen mehr denn je benötigt“, hieß es weiter. Deri gilt als enger Verbündeter Netanjahus.

Steht Schwächung des Höchsten Gerichts bevor?

Es wird befürchtet, dass der neue Justizminister Jariv Levin aufgrund des Gerichtsurteils noch schneller mit seinen Plänen zur Schwächung des Höchsten Gerichts voranschreiten könnte. In den vergangenen Wochen gingen Zehntausende Menschen in Israel dagegen auf die Straßen. Am Samstag ist erneut eine große Demonstration in Tel Aviv geplant.