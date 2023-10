Nahost Israel setzt im Kampf gegen Hamas auf gezielte Tötungen

Am 7. Oktober, dem „schwarzen Schabbat“ (Samstag), drangen nach Medienangaben rund 2500 Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen in einem Überraschungsangriff in Israel ein. Unter Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival richteten sie ein Massaker an. Mehr als 1400 Tote hat Israel dabei und in den Tagen danach zu beklagen.