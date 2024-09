Nahost Israel setzt Luftangriffe im Libanon fort

Terroristen der mit der Hisbollah verbündeten Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das beispiellose Massaker löste den Gaza-Krieg aus, seither greift die Hisbollah aus Solidarität mit der Hamas den jüdischen Nachbarstaat fast täglich mit Raketen an. Israel hat seitdem auch immer wieder Ziele vor allem im Süden des Libanons massiv beschossen.