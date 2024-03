Krieg in Nahost Israel: Tausende demonstrieren für Freilassung von Geiseln

Nach der Ankunft einer ersten Hilfslieferung auf dem Seeweg sind fast 200 Tonnen Lebensmittel für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen an Land gebracht worden. „Die gesamte Lieferung wurde entladen und wird an der Küste von Gaza zur Verteilung bereit gemacht“, teilte die an der Mission beteiligte Organisation „World Central Kitchen“ (WCK) auf Anfrage mit. Das Schiff „Open Arms“ war am Dienstag im zyprischen Hafen Larnaka in See gestochen und hatte am Freitag die Gewässer vor der Gaza-Küste erreicht.