Nahost-Konflikt Israel tötet gezielt Dschihad-Mitglieder in Gaza

Die israelische Armee begründete den Schlag in der Nacht mit mehreren Angriffen aus dem Küstenstreifen in den vergangenen Wochen. Zuletzt wurden nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings in der vergangenen Woche Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Bei den getöteten Dschihad-Mitgliedern handelt es sich nach Armeeangaben um einen Kommandeur, der für die jüngsten Raketenangriffe auf Israel verantwortlich gewesen sein soll. Zudem seien der Leiter des Militärrats sowie ein weiterer Islamist, der Anschläge im Westjordanland koordiniert haben soll, getötet worden.