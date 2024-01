Krieg in Nahost Israels Armee bestätigt Tunnelflutung in Gaza

Auch bei israelischen Angriffen im Zentrum des Gazastreifens gab es Tote. Die Armee sprach von „mehr als zehn bewaffneten Terroristen“. Bei Razzien in der Gegend seien zudem große Mengen an Waffen sowie militärische Ausrüstung der Hamas gefunden worden. Auch in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens gingen die Kämpfe demnach weiter. Dort wurde laut Armee eine „bewaffnete Terrorzelle“ angegriffen. Bei einem weiteren Einsatz in der Stadt sei ein Militärgelände der Hamas attackiert worden.